Jean Irmer assina por duas épocas pelo Marítimo

Como estava previsto, o médio brasileiro Jean Irmer aterrou esta terça-feira no Funchal e vinculou-se ao Marítimo por duas temporadas. O antigo jogador do Corinthians, que o cedera ao Vitória (série B), reforça assim as opções de Lito Vidigal para o meio-campo.

O jogador vai realizar de imediato os habituais exames médicos, antes de apresentar-se às ordens do novo treinador.

O próximo a chegar deve ser o avançado iraniano Ali Alipour, que representou o Persepolis, resolvidos os problemas com o visto que atrasaram a viagem para Portugal.