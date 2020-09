Jean Irmer é reforço do Marítimo

O Marítimo está em Inglaterra onde amanhã vai disputar um amigável com o Burnley. Mas o presidente Carlos Pereira garantiu mais um reforço para o técnico Lito Vidigal. O médio Jean Irmer vai juntar-se em breve aos maritimistas, para assinar contrato com os madeirenses por duas temporadas. Este brasileiro já viveu uma experiência na Argentina ainda como sub-20, onde representou o Estudiantes. No Brasil, já vestiu as cores do Corinthians e este emblema emprestou o médio ao Vasco da Gama, Botafogo e Vitória.

Com esta aquisição e com a chegada na próxima semana à Madeira do iraniano Ali Alipour e do brasileiro Cláudio Winck, o grupo de trabalho estará fechado, mas poderá ainda haver algum reajuste.