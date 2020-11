Jean Irmer espreita o onze

Com o plantel do Marítimo na máxima força, sem castigados ou lesionados, Lito Vidigal vai afinando a estratégia para tentar surpreender o Famalicão no relvado nortenho, podendo fazer regressar ao onze titular o médio Jean Irmer, que ficou de fora frente aos alvinegros devido a castigo.





Quanto a mais mudanças na formação verde-rubra, poderá ainda acontecer a estreia de Fumu Tamuzo como titular, mas Vidigal ainda estará na dúvida sobre essa possível troca com o argentino Correa, que tem merecido a titularidade. O técnico quer quebrar o enguiço e voltar a vencer. Depois da vitória alcançada no Dragão frente ao FC Porto, o Marítimo averbou dois empates e duas derrotas, e na última jornada não foi além de uma igualdade sem golos no dérbi com o Nacional.