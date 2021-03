Jean Irmer: «Sabemos da responsabilidade para deixar o Marítimo entre a elite»

O brasileiro Jean Irmer, distinguido pela Liga como homem do jogo na última partida com o Portimonense, espera que o Marítimo saia rapidamente do fundo da tabela.

"Tivemos as melhores oportunidades em Portimão e o nosso dever agora é ir subindo na tabela. Temos de nos livrar da má fase. Conseguimos quebrar um ciclo sem pontuar, falta agora quebrar um ciclo sem vitórias", salientou o médio de 26 anos, que chegou no início da época do Corinthians.

O jogo com o Moreirense é crucial, reconhece o jogador. "Precisamos dessa vitória, para começar a respirar melhor no campeonato. Assim poderemos ver os próximos jogos, como o 'clássico' com o Nacional, de uma maneira diferente", assinalou Irmer, que lamenta não poder contar com o apoio dos adeptos nos Barreiros.

O desafio é respeitar a história do Marítimo. "Sabemos a responsabilidade que é carregar o escudo do Marítimo e da responsabilidade que temos para que continue entre a elite do futebol português. É um dos clubes que há mais tempo está na 1.ª Divisão / Liga, desde a década de 1980, e há que honrar o emblema", sublinhou o jogador à Marítimo TV.