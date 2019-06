Jhon Cley é reforço para o meio-campo do Marítimo

A saída de Jean Cléber para o CSA permitiu ao Marítimo assegurar o empréstimo de Jhon Cley, um médio de 25 anos e que já viveu uma experiência na Arábia Saudita, onde vestiu as cores do Al-Qadisiya, em 2015. A Madeira será o destino durante uma temporada, naquela que será uma nova aventura fora do Brasil.

Reconhecido como dotado de uma boa técnica, o médio deu nas vistas nos escalões de formação do Vasco, clube pelo qual somou as primeiras internacionalizações sub-20. Ainda neste clube, e quando passou a atuar na equipa principal, ficou famoso pelo golo que marcou num clássico com o Fluminense e que deu a vitória à equipa. "Foi o golo mais bonito. Só tenho mesmo três na minha carreira", disse, então. Daí em diante, continuou a vestir as cores do Vasco, tendo ainda somado passagens por Goiás e Boa Esporte antes de rumar ao estado de Alagoas para envergar a camisola do CSA, onde completou 22 jogos nas diversas competições em que o clube esteve envolvido.

Reforços por divulgar

Com a contratação de Jhon Cley, o técnico Nuno Manta encontra o substituto de Jean Cléber, mas, para este sector, deverá entrar ainda um médio-defensivo, até porque Fabrício pode estar de saída. Ainda em matéria de reforços, uma das preocupações do presidente Carlos Pereira passa pela contratação de, pelo menos, um extremo, para além de um ponta-de-lança, uma vez que Joel está de regresso ao Cruzeiro.

No entanto, quer nas alas, quer no centro do ataque, é natural que haja ainda a entrada de mais algum elemento. O sector defensivo também vai ter caras novas, nomeadamente no centro da defesa, para acompanhar uma dupla que fez sucesso no final da época transata: Zainadine e Grolli. Com o provável empréstimo de Lucas Áfrico, os maritimistas devem contratam dois centrais.