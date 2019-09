Jhon Cley quer sequência de vitórias

Jhon Cley considera que o triunfo obtido na última jornada pode ser o clique que o Marítimo precisava para os próximos jogos.

"A vitória sobre o Paços de Ferreira foi muito importante e deu confiança ao grupo. Faço uma avaliação positiva do nosso plantel e acredito que temos tudo para crescer de produção", salientou, à assessoria de imprensa, o médio de 25 anos, assinalando depois: "Agora queremos uma sequência de bons resultados, já a começar pelo Belenenses SAD, que é um adversário difícil que mudou de treinador e vem em busca de pontos."

Nuno Manta ainda não vai contar com Jorge Correa no regresso da Liga, já que o argentino continua a recuperar de uma lesão muscular. Entregue ao departamento médico está ainda o lateral-esquerdo Fábio China. Já Bambock vai cumprir suspensão de um jogo, depois de ter sido expulso no último jogo.