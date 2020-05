Jhon Cley reintegrado

Jhon Cley vai ser reintegrado no plantel do Marítimo, que começa hoje a trabalhar dividido em dois grupos – um no complexo de Santo António e outro nos Barreiros. O médio brasileiro, de 26 anos, foi relegado para a equipa B no início do ano mas, agora, foi informado pela direção de que terá de se apresentar ao trabalho para o reinício da Liga.