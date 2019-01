Joel associado ao WAC Casablanca

O ponta-de-lança do Marítimo Joel, que está cedido até final da época pelo Cruzeiro, tem sido apontado nas últimas horas como estando perto do WAC Casablanca.A notícia veio em vários sites marroquinos e o próprio Instagram do jogador foi inundado por comentários de adeptos do emblema africano, a incentivar o jogador a transferir-se. O internacional camaronês, de 25 anos, já tinha sido associado ao WAC em julho do ano passado.Na época passada, Joel fez 9 golos em 15 jogos na Liga. Este ano fez 1 no campeonato e 2 na Allianz Cup.