Joel chega emprestado a troco de 100 mil euros

Resolvidos os problemas cardíacos que o afastaram do futebol nos últimos meses, o avançado Joel Tagueu – que realizou apenas quatro jogos no Cruzeiro – está de volta a Portugal para continuar a vestir as cores do Marítimo.

O internacional camaronês, de 26 anos, que ainda pertence aos quadros do emblema de Belo Horizonte, chega novamente por empréstimo, à semelhança do que aconteceu na anterior passagem pelos insulares, em 2017/18 e 2018/19. A SAD liderada por Carlos Pereira desembolsou cerca de 100 mil euros pela cedência.

Na primeira aventura nos maritimistas, recorde-se, Joel marcou 19 golos em 49 partidas oficiais. Considerado uma espécie de sucessor de Marega no Marítimo, o possante avançado será mais uma opção para o centro do ataque da equipa comandada por José Gomes. A chegada do camaronês, primeiro reforço de inverno, está prevista para o início da próxima semana.

Maeda em tratamento

O grupo trabalhou ontem no ginásio e hoje treinará em Machico à porta fechada. Daizen Maeda é esperado hoje na Madeira para realizar tratamento a uma lesão na coxa direita, sofrida ao serviço da seleção de sub-22 do Japão.