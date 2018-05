Continuar a ler

O jogador camaronês está emprestado pelos brasileiros do Cruzeiro ao clube insular, que tem opção de manter o jogador por mais uma temporada.



O nome de Joel já foi associado ao Benfica por vários jornais desportivos, mas o avançado, conhecido como 'o cruel', disse desconhecer contactos.



O avançado do Marítimo Joel, autor de nove golos na Liga nos após ter chegado em janeiro, mostrou-se feliz com a temporada realizada e disse desconhecer algum interesse por parte do Benfica."Sim [superou as expectativas]. A primeira época foi muito positiva, junto com os meus companheiros. As expectativas foram muito boas. Nós lutámos até ao final, tivemos grandes vitórias, tivemos momentos ruins, mas isso é normal para qualquer equipa e agora é recarregar energias para voltar muito forte na próxima época", salientou, à margem da Gala do Marítimo, na sexta-feira à noite.

Autor: Lusa