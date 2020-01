Joel já está na Madeira

Joel Tagueu já está na Madeira, onde chegou com algumas horas de atraso relativamente ao inicialmente previsto, devido a um problema com o seu Visto. Resolvido o assunto, o avançado internacional camaronês voou desde São Paulo para Lisboa e de imediato para o Funchal, não se cruzando por pouco com os novos colegas, que entretanto viajaram para o continente a fim de defrontar o Rio Ave.





O dianteiro chega cedido pelo Cruzeiro de Belo Horizonte até o final da época, altura em que será um jogador livre. Joel, de 26 anos, começa a trabalhar segunda-feira, dia em que treinam os não convocados, pois o regresso ao trabalho da equipa de José Gomes está marcado para terça-feira.Entretanto, o Marítimo voltou a emprestar o central Marcão a um clube brasileiro. Depois de em 2019 ter representado o Remo, o defesa jogará em 2020 no Sampaio Correia.