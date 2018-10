Joel já tem visto mas só esta sexta-feira aterra na Madeira

Ponto final na odisseia de Joel. O internacional camaronês deixou a Madeira no passado dia 8 para representar a seleção do seu país, frente ao Malawi, em duas partidas de qualificação para o CAN. Após os dois encontros, o ponta-de-lança deslocou-se à Nigéria para resolver um problema burocrático e só na quarta-feira recebeu o visto de que necessitava para viajar para a Europa. A sua chegada ao Funchal está prevista para esta sexta-feira.O plantel liderado por Cláudio Braga treina-se pelas 10 horas no complexo maritimista, sendo por isso improvável que o atacante possa marcar presença. Todavia, é certo que pode ser opção para a deslocação a Moreira de Cónegos, se o treinador assim o entender.Na sessão de quinta-feira, o técnico já pôde contar com Rodrigo Pinho, que espreita o regresso ao onze, e viu Danny a trabalhar sem qualquer tipo de problemas. A maior novidade foi a provável opção por Vukovic, o que, a acontecer, constituirá a estreia do médio na Liga, depois de ter sido suplente não utilizado frente ao V. Guimarães.Jean Cléber mostra-se otimista para o embate com a equipa de Ivo Vieira. "Vamos ter um jogo muito difícil, diante do Moreirense, que tem uma grande equipa. Atuando em casa, são sempre muito perigosos. Temos de procurar fazer uma partida segura, sem erros, para conquistar pontos como visitante. Esse é o objetivo de todos", assume o médio maritimista.