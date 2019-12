Joel pode voltar ao Marítimo

O avançado Joel Tagueu pode estar de volta ao Marítimo. Quem revelou este regresso ao futebol português foi o vice-presidente executivo do Cruzeiro, Márcio Rodrigues, em declarações ao site Globoesporte. "O Joel está quase certo que vai para o Marítimo. Vai por empréstimo, com o passe fixado", disse o responsável do clube brasileiro.





O ponta-de-lança na primeira passagem pela Madeira deu nas vistas, pois na temporada de 2017/18, em 15 jogos apontou 9 golos, enquanto na época seguinte, em 34 partidas, marcou 10 golos. Aos 26 anos e não tendo conseguido brilhar no regresso à Toca da Raposa, já que apenas foi utilizado em quatro encontros e não marcou qualquer golo, Joel poderá ter uma oportunidade de relançar a sua carreira em termos europeus. O clube mineiro está a negociar os termos do acordo com os verde-rubros e pretende realizar algum encaixe financeiro, pois o futebolista termina contrato a meio da próxima temporada portuguesa. Recorde-se que o Cruzeiro desceu à divisão B brasileira esta temporada.