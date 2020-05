Joel quase com via verde

O Cruzeiro não se opõe a que Joel possa continuar a jogar pelo Marítimo além da data em que expira o seu certificado internacional, mas falta chegar a confirmação por escrito. Só com esse documento na mão os madeirenses terão certezas sobre a utilização do camaronês, cujo certificado, recorde-se, termina no próximo dia 13. O mesmo deve suceder ao japonês Maeda, cedido pelo Matsumoto Yamaga, embora neste caso o certificado vá até 30 de junho.

Entretanto, José Gomes continua a preparar o jogo com o V. Setúbal, ainda sem Jhon Cley e Vukovic, mas já com o colombiano Juan Mosquera. Os jovens Milson, Jefferson e Fábio Faria continuam integrados.