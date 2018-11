Joel regressa aos convocados

O avançado Joel regressou esta sexta-feira aos convocados do Marítimo para a receção de sábado ao FC Porto, para a nona jornada da Liga NOS.O internacional camaronês ficou de fora da ronda anterior, após ter demorado a regressar a Portugal por problemas no visto, depois de ter representado a seleção africana.O Marítimo, 11.º classificado, com 10 pontos, recebe o FC Porto, primeiro, com 18, no sábado, com o apito inicial marcado para as 18:00.Lista de 20 convocados:- Guarda-redes: Charles e Amir.- Defesas: Bebeto, Zainadine, Marcão, Lucas Áfrico, Aloísio Soares e Fábio China.- Médios: Vukovic, Fabrício, Jean Cléber, Danny e Correa.- Avançados: Edgar Costa, Ibson, Barrera, Everton, Ricardo Valente, Joel e Rodrigo Pinho.