Joel Tagueu assume alívio: «Sentimento é de satisfação»

Joel Tagueu, autor da assistência açucarada para o golo que definiu o triunfo do Marítimo na visita ao Boavista, assumiu o suspiro de alívio que os três pontos arrecadados no Estádio do Bessa representam para os madeirenses, mas também foi ágil a salientar que a equipa vai continuar com a mesma determinação na reta final do campeonato.





"O sentimento é de satisfação", começou por salientar o camaronês, para logo de seguida dar a sua perspetiva sobre o desenrolar, bem como os reflexos das vitórias consecutivos nas últimas jornadas: "Era um jogo frente a um adversário direto, mas colocámos tudo em prática e fizemos por merecer a vitória. Estamos todos de parabéns, mas também cientes da realidade, pelo que vamos continuar com a mesma entrega até alcançarmos o objetivo."