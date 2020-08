Joel Tagueu em definitivo no Marítimo

Depois de uma temporada na Madeira por empréstimo do Cruzeiro, o avançado Joel Tagueu passa a ser jogador do Marítimo em definitivo. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelos insulares, num comunicado no qual esclarecem que o dianteiro camaronês, de 26 anos, assinou um vínculo válido por duas temporadas com o clube.





Ao site do clube, Joel Tagueu mostrou-se feliz por ter assinado "definitivamente com o Marítimo", querendo ajudar o conjunto de Lito Vidigal a concretizar os objetivos. "É uma sensação muito boa assinar definitivamente com o Marítimo. É uma grande honra poder continuar no maior das olhas. O facto de conhecer o clube, foi decisivo na minha decisão. Quero continuar a equipa para alcançar os seus objetivos", disse o avançado camaronês, que na época passada totalizou 16 jogos e apontou 2 golos.