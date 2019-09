Jorge Correa já faz corrida

Jorge Correa já esteve ontem a fazer corrida no relvado de Santo António. O argentino lesionou-se na derrota do Marítimo frente ao Tondela, sendo substituído aos 19 minutos. Desta forma, é de prever que o regresso à competição esteja para breve, embora a sua utilização frente ao Belenenses SAD ainda esteja em dúvida. Os próximos dias serão decisivos para avaliar essa possibilidade. Já o lateral Fábio China falhou os dois treinos, pois lesionou-se ao serviço da equipa B do Marítimo.

Grolli também já trabalha sob as ordens de Nuno Manta sem qualquer limitação, o que constitui uma boa notícia para o técnico. Kerkez e Getterson, que na véspera tinham falhado o treino por se terem deslocado ao SEF, também regressaram à ação. O goleador Rodrigo Pinho apenas fez a parte inicial da sessão vespertina, seguindo-se gestão de esforço.