Jorge Correa queixoso

O argentino Jorge Correa saiu mais cedo do treino de ontem do Marítimo, o segundo sob o comando de José Gomes, queixoso de uma perna. O avançado é hoje reavaliado, mas tudo indica que a lesão não seja grave. Recorde-se que, esta época, Correa já esteve algumas semanas de baixa, devido a uma lesão muscular.

A única sessão de trabalho do dia realizou-se na Camacha, à porta fechada, e permitiu ao novo técnico continuar a passar as suas ideias ao grupo. José Gomes tem as próximas duas semanas para trabalhar a sua ideia de jogo, antes da estreia contra o Benfica. Depois disso, o Marítimo não sai da Madeira até o fim de 2019, pois recebe Santa Clara e Boavista (campeonato) e Penafiel (Taça da Liga).

A trabalhar na equipa principal estiveram quatro jovens: Gonçalo Duarte e Mamadou (ambos dos sub-23), Miguel Rosário e Johnson (equipa B).