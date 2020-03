José Gomes afina estratégia para o jogo com o Moreirense à porta fechada

José Gomes afinou a estratégia para Moreira de Cónegos nos Barreiros, à porta fechada, na última sessão de trabalho antes da viagem para o norte do país. Subsistem ainda algumas dúvidas em relação ao onze maritimista, mas são esperadas pelo menos as entradas de China e Xadas para os lugares dos castigados Rúben Ferreira e Edgar Costa. O jovem madeirense Pedro Pelágio pode surgir no meio-campo. Viajaram os 16 jogadores de campo disponíveis e 2 guarda-redes.

Depois de duas derrotas consecutivas, que o técnico considerou imerecidas, o Marítimo procura voltar aos bons resultados e recuperar a confiança para enfrentar a reta final do campeonato. "Há menos pontos em disputa pelo que acaba por ser obrigatório conquistar pontos para irmos para a zona que desejamos", frisou José Gomes.