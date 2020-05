José Gomes: «Com 56 dias no continente não estaríamos em igualdade»

O treinador do Marítimo, José Gomes, mostra-se satisfeito pelo facto da sua equipa poder realizar os cinco jogos que faltam em casa e dá a sua visão sobre o assunto que tanta tinta fez correr.

"Todos os clubes, sem excepção, têm condições para realizar os jogos nos seus estádios. Em relação ao facto de o Marítimo ter defendido e muito bem esta ideia, para além de jogarmos no nosso estádio e no nosso clima, existe um dado que infelizmente quiseram retirar da equação e que transforma completamente o resultado de toda e qualquer análise. Ficarmos no continente 56 dias seguidos, fechados num hotel e com as famílias na Madeira não estaríamos em igualdade de circunstâncias com todos os outros, que continuariam a fazer a sua vida normal, treino, casa, apoio familiar, respeitando e cumprindo com as rotinas de sempre", salientou o treinador dos madeirenses, citado pela sua assessoria de imprensa.