José Gomes: «Como treinador não estou satisfeito»

O treinador do Marítimo considera que a sua equipa merecia mais pelo que tem produzido em campo, mas quer ver uma exibição consistente nos 90 minutos.





"Há coisas que o Marítimo consegue apresentar com competência. Mas, com toda a honestidade, ainda não houve um jogo em que, do início ao fim, tivesse visto tudo aquilo que eles já demonstraram que sabem fazer de bom. Ou seja, apresentar esses conteúdos de qualidade do primeiro ao último minuto. Um jogo completo. Por exemplo, houve jogos em que tivemos o controlo com a bola, mas sem a profundidade e verticalidade suficientes. E houve outros jogos com essa verticalidade, mas onde não conseguimos controlar o jogo", observou José Gomes, assumindo que "como treinador, não estou satisfeito".O jogo com o Paços de Ferreira é considerado de "muito importante para ambicionarmos uma luta diferente", assinala o técnico, revelando que o médio colombiano Diego Moreno está em dúvida. "Tem uma queixa no adutor esquerdo e, se não estiver bem, não vou arriscar", garantiu.O Marítimo recebe o P. Ferreira domingo, às 15 horas, em jogo da 21.ª jornada da Liga NOS.