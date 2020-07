José Gomes dá boas-vindas ao novo treinador do Benfica: «Currículo de Jorge Jesus fala por si»

O treinador do Marítimo, José Gomes, deu este sábado as boas-vindas a Jorge Jesus, novo técnico do Benfica, no regresso à Liga, e elogiou a "qualidade do seu trabalho", vincada no currículo.

"O currículo do Jorge Jesus fala por si. A sua capacidade de deixar uma marca pelos clubes onde passa é muito grande. A qualidade do seu trabalho é refletida na forma como as equipas que ele lidera se apresentam em campo. Treinadores de qualidade ajudam a subir a qualidade de jogo e o nível do futebol. Que seja muito bem-vindo a Portugal", afirmou.

As declarações de José Gomes foram feitas à margem da conferência de imprensa de antevisão da partida do Marítimo com o Vitória de Guimarães, referente à 33.ª e penúltima jornada da Liga.

O treinador de futebol Jorge Jesus vai regressar em 2020/21 ao Benfica, cinco anos depois de ter saído para o Sporting, confirmou o clube 'encarnado' na sexta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Jorge Jesus, que completa 66 anos dentro de uma semana, foi técnico principal do Benfica entre 2009/10 e 2014/15, período em que conquistou 10 títulos, nomeadamente três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco edições da Taça da Liga.

O técnico ingressa do Benfica depois de rescindir contrato com o Flamengo, clube brasileiro ao serviço do qual conquistou seis troféus em pouco mais de um ano, incluindo a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro.