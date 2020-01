José Gomes deixa reparo à equipa: «Senti que estavam confortáveis com o 0-0 e não pode ser»

No final da partida que terminou com a vitória do Sporting (1-0) diante do Marítimo, José Gomes lamentou, à Sport TV, a falta de atitude a nível ofensivo da sua equipa.





Pela forma como o Sporting se entregou ao jogo e à sua dinâmia ofensiva acabou por ser premiado com os três pontos porquer procurou mais do que nós. Apesar de estar extremamente satisfeito de trabalhar diariamente com estes jogadores, não consigo aceitar que independemente da grandeza do adversário temos de mostrar mais ofensivamente. Hoje demorámos no processo ofensivo, criámos algumas situações de perigo, mas acaba por ser pouco. Visto de fora senti que estavam confortáveis com o 0-0 e isso não pode ser. Vamos continuar a trabalhar, mas abraçar os jogos com intensidade.O Marítimo pode fazer mais. Tem de haver um 'click' que é preciso mudar que está relacionado com mentalidades. É verdade que o Sporting é um clube grande, com bons jogadores, mas quando nós temos a bola podemos jogar e ter bola, não se percebendo aí a qualidade dos jogadores do Sporting. Na saída de jogo estivemos bem, mas ofensivamente estivemos muito abaixo daquilo que podemos fazer.