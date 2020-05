Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

José Gomes e o regresso da Bundesliga: «Limitações no treino afastaram equipas do que é o jogo» Técnico do Marítimo destacou ainda a quantidade de lesões que se verificaram na ronda alemã





• Foto: Hélder Santos