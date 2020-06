José Gomes e o triunfo diante do Gil Vicente: «Pontos importantíssimos para o nosso clube»

O Marítimo recebeu e venceu (2-1) esta segunda-feira o Gil Vicente, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga NOS, resultado que permite à formação insular somar agora 28 pontos na tabela classificativa.





No final do encontro, José Gomes, treinador do Marítimo, mostrou-se satisfeito pela conquista dos três pontos, que diz ser "importantíssimos para a vida do clube"."[Triunfo] Muito importante. Entrámos bem no jogo, com personalidade. Em vários momentos, excessivamente baixos a defender e, depois, quando os extremos do Gil atrasavam a bola para os laterais, demorávamos muito tempo a sair a pressionar os laterais do Gil", começou por dizer o técnico martimista."Acho que estivemos melhor na primeira parte do que o Gil Vicente. Acabámos a primeira parte a dar a volta ao resultado. Nestes momentos em que vamos para o jogo focados e à procura dos três pontos, levar com um golo é difícil em termos anímicos. A equipa reagiu muito bem e acabou justamente a primeira parte a vencer 2-1. Entrámos na segunda parte com o posicionamento melhor, mais rigoroso, a pressionar mais rapidamente os laterais adversários e à procura do terceiro golo, que podia ter acontecido, pelo menos, em dois momentos.""Depois, o jogo está sem situações de perigo e não me lembro de situações de perigo do Gil Vicente na segunda parte. Há o lance em que resulta o penálti. Não sei se é ou não. Vamos admitir que é. Para dar justiça ao que se passou aqui hoje, o Charles defendeu o penálti.""Já tivemos jogos em que jogámos muitíssimo melhor, em que criámos muito mais oportunidades, em que construímos muito mais e que merecíamos ter vencido e não vencemos. O futebol é isto. A equipa foi pragmática, soube defender e não podemos criticar os meus jogadores por terem defendido de forma acérrima como fizeram os três pontos. Três pontos importantíssimos para a vida do nosso clube e estamos de parabéns pela forma séria e combativa como encarámos este desafio", concluiu.