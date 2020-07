José Gomes explica saída para o Almería: «Desafio grande que pode projetar minha carreira»

José Gomes fez questão de deixar uma mensagem aos adeptos do Marítimo, numa mensagem difundida no canal de televisão do clube. "O sentimento maritimista e da ilha da Madeira vai continuar comigo. Adorei viver na Madeira, pois é uma ilha fantástica! A pureza das pessoas, a qualidade de vida e a forma como fomos recebidos e tratados vai ficar para todo o sempre", salientou o agora técnico do Almería, de 49 anos.

A estrutura do clube mereceu igualmente uma palavra de apreço. "A relação com o presidente Carlos Pereira, bem como com toda a estrutura do futebol profissional, foi sempre do melhor que pode existir entre quem lidera uma instituíção e quem lidera um grupo de trabalho de uma equipa profissional. Tenho de agradecer ao presidente, porque foi a pessoa que acreditou em mim, demonstrou vontade em me contratar e que me apoiou desde o dia que cá cheguei", apontou José Gomes, explicando: "Após o final do jogo com o Famalicão recebi uma proposta interessante, um desafio muito grande, que pode projetar a minha carreira profissional. No domingo de manhã, partilhei com o presidente o que estava a acontecer e, de alguma forma, aconselhei-me com ele pela excelente relação que sempre tivemos e continuamos a ter", disse.