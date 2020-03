José Gomes: «Faltou alma, alegria e dinâmica à minha equipa»

O Marítimo perdeu (2-0) na vista ao terreno do Moreirense, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que José Gomes, técnico da formação insular, afirma que faltou "agressividade, alma, alegria e dinâmica" à equipa.





"Faltou o que tem de estar por detrás de quem joga, agressividade e um espírito competitivo forte. Faltou alma, faltou alegria, falou dinâmica à minha equipa. O único responsável sou eu. Acredito e sei que têm capacidade para mais. Por isso, esta exibição merece uma reflexão profunda para percebermos os detalhes que falharam", apontou o técnico maritimista no final do encontro, em declarações à Sport TV."O Marítimo é um clube muito grande, com um potencial enorme, o clube mais representativo da ilha da Madeira. O seu palmarés obriga a quem o representa tenha obrigatoriamente de dar sempre o máximo quando o faz. É nesse sentido que temos de caminhar. Se o fizermos vamos cumprir os objetivos a que nos propusemos.""Dez jornadas são muitos jogos, estão 30 pontos em disputa. Temos de olhar para pensar que ainda temos dez jornadas. Temos de olhar para cada jogo como se fosse uma oportunidade única de somar pontos, se assim fosse as coisas estariam de outra madeira. Tenho a certeza que os jogadores vão dar uma resposta no próximo jogo. Há uma discrepância muito grande na forma como trabalham, o rendimento no treino, e o que acontece nos jogos. O que temos de fazer é aproximar esse rendimento e tentar que sejam mais fortes nos dez jogos que faltam", concluiu.