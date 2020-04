José Gomes foi testado por sua iniciativa

O treinador do Marítimo, José Gomes, emitiu esta segunda-feira à noite um comunicado, detalhando a forma como se processou o seu regresso à Madeira, depois de cerca de um mês com a sua família no norte do país.

"O cancelamento de inúmeras voos para a Madeira e o facto de ter passado de lista de espera em lista de espera, depois de ter sido impossibilitado o cumprimento do plano inicial, de viajar a 16 de Abril", levou o técnico a tomar a iniciativa, conforme explicou. "Os voos do Porto foram cancelados e os de Lisboa passaram a dois ou três por semana. Depois de não haver oportunidade de voar a 16, 18, 21, 23, 25 e 28, disseram-me que só podia voar a 2 de Maio. Para atenuar a minha ausência, e sabendo que tinha de cumprir quarentena na Madeira, vim num voo privado, pago por mim, só com as presenças do piloto e do co-piloto. Fui para o aeroporto e viajei com máscara e luvas. Igualmente por minha iniciativa paguei o teste ao Covid-19, cujo resultado foi negativo, que reencaminhei para o médico do Marítimo e que, depois, fez chegar às entidades competentes da Madeira", revelou.

O técnico lembrou ainda que geriu "de forma virtual os exercícios dos jogadores nas respetivas residências" e vincou que a sua atitude se deveu ao respeito que tem pelo clube. "O Marítimo não tem culpa nenhuma disto e eu também não", disse.

José Gomes notou ainda esteve sempre em isolamento com a família e que só viajou "depois de conhecer o resultado do teste". E concluiu desta forma: "Em nenhum momento quis correr qualquer risco de prejudicar o excelente trabalho do Governo Regional, da Direção Regional de Saúde e do esforço de todos os madeirenses".