José Gomes: «Fomos, de longe, a melhor equipa em campo»

José Gomes, treinador do Marítimo, não tem dúvidas de que a sua equipa foi "de longe, a melhor equipa em campo" na receção ao Vitória de Setúbal, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS.





"Fomos, de longe, a melhor equipa em campo e que fez aquilo que devia ter feito para vencer, à exceção de golos dentro das leis do jogo, que só fizemos um. Estou convencido de que, sobretudo a seguir ao segundo golo anulado, emocionalmente, não ficou fácil, porque já era o segundo que não valia, em contraponto com os jogadores do Vitória de Setúbal de que, afinal, era possível. Foi uma vantagem emocional para o Vitória", apontou o técnico maritimista em declarações no final do encontro."Disputámos o jogo até ao fim e fica esta lição para o futuro, no agarrar dos três pontos que precisamos e mantendo a equipa dentro dos processos de jogo. Foi isso que falhou. A determinada altura, quando o jogo partiu, deveríamos ter acalmado o jogo e juntado mais a equipa e não entrar nessa ideia de transições.""Uma longa carreira, com duas épocas na Grécia, onde os castigos são recorrentes, por isso, fiz alguns jogos sem público. É sempre um espetáculo mais triste e falta a alma dos nossos adeptos, que mereciam estar aqui", finalizou.