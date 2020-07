José Gomes: «Fomos mais consistentes e mais fortes»

O Marítimo somou a segunda vitória consecutiva na Liga NOS ao bater o Santa Clara por 1-0 e, no final da partida que abriu a 30.ª jornada, o treinador dos madeirenses defendeu a justiça do resultado.





"Não foi um jogo espetacular, agradável de se ver, o forte vento dificultou muito a qualidade de jogo das equipas, mas tenho de dar os parabéns aos meus jogadores por respeitarem o plano de jogo, manterem a coesão defensiva e criarem mais oportunidades do que o adversário. Acho que a minha equipa foi mais consistente, mais forte", considerou José Gomes em conferência de imprensa.Apesar dos recentes bons resultados, o técnico avisa que é preciso manter o nível para alcançar a manutenção "o mais rapidamente possível""Estamos muito confiantes no trabalho que temos desenvolvido e confiantes do que vamos fazer no futuro. Mas de maneira alguma estamos confortáveis no lugar em que estamos. As contas não estão definidas, por isso temos de manter a responsabilidade e trabalhar para sair o mais rapidamente possível da posição em que nos encontramos. Com estas duas vitórias consecutivas estamos a colher o esforço, a dedicação e seriedade do trabalho que estamos a fazer", justificou.