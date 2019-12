José Gomes: «Foram três pontos importantíssimos para a nossa classificação»

José Gomes, treinador do Marítimo, considera que a sua equipa mereceu vencer em casa ( 1-0 ) o Boavista e lembrou a importância do triunfo para os madeirenses."Foram três pontos importantíssimos para a nossa classificação e para dar confiança ao que temos vindo a fazer. Os jogadores têm trabalhado muitíssimo bem. A vitória é que dá confiança. Sendo verdade que fugimos muitas vezes do nosso processo, especialmente na segunda parte, após a expulsão, em que deveríamos ter ficado mais dentro do nosso processo. Acabo por encontrar um espaço em mim para desculpabilizar, porque há muito tempo que não ganhávamos e os jogadores sentiram algum nervosismo nesse momento do jogo", começou por dizer."A vitória, na minha opinião, é merecida, com bons momentos e boas ações. É difícil criar muitas oportunidades de golo contra o Boavista, que é uma equipa que defende muito bem, sempre com muitos jogadores. Nós conseguimos, com muita concentração, colocar em campo muitos movimentos ofensivos que foram treinados. Devíamos ter sido mais eficazes. O que dá confiança é o sucesso daquilo que vamos fazendo e os jogadores tiveram hoje a oportunidade de o poderem sentir. É esse sucesso que temos de agarrar e transportar para o futuro neste campeonato longo e difícil para podermos trazer mais vezes os três pontos", concluiu o técnico dos insulares.