José Gomes: «Frustrados com erros»

José Gomes, treinador do Marítimo, desfez-se em críticas ao árbitro da partida, Manuel Mota. “Sem querer fugir às responsabilidades e aos erros que a minha equipa cometeu, houve um peso grande no resultado da terceira equipa e, por isso, estamos tristes pelos nossos erros e frustrados por outros erros que não podemos controlar”, referiu, no final da partida, acrescentando: “Não sei se o que se passou foi uma coincidência, em função das declarações das pessoas do Portimonense durante a semana.”

José Gomes disse que “no 3-1 Pelágio foi empurrado pelas costas e houve um penálti sobre Rodrigo Pinho, num puxão dentro da área”. “Por tudo isso estamos indignados, pois mostrámos competência para que a distribuição dos pontos fosse diferente” , apontou.