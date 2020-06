José Gomes garante Marítimo com "alma e espírito" no resto do campeonato

O treinador do Marítimo, José Gomes, assegurou que a sua equipa vai continuar a mostrar "alma e espírito" até ao fim da Liga NOS, um dia após o regresso dos madeirenses às vitórias.

"[O Marítimo] Está vivo, com alma, com espírito. [Foi assim que] Entrámos para esta parte final, para estes 10 jogos. Podemos ficar tristes e chateados quando eles falham um ou outro lance, que é futebol, mas esse espírito eles têm dado e, com este espírito, eu acho que vamos, com certeza, atingir o objetivo que nos propusemos", garantiu, em declarações ao programa do clube na TSF-Madeira.

O triunfo insular de segunda-feira na receção ao Gil Vicente, por 2-1, colocou um ponto final numa série de cinco jogos (quatro derrotas e um empate), na partida que iniciou a 27.ª jornada do campeonato, sendo que o Marítimo não ganhava desde 16 de fevereiro, diante do Paços de Ferreira, por 3-0, três pontos amealhados também no Funchal.

"Uma vitória justíssima e sofrida pela pouca diferença no marcador, mas merecida e que todos os adeptos já mereciam sentir o que era vencer, porque já há muito que não acontecia. Os meus jogadores estão de parabéns pela forma pragmática com que agarraram os três pontos", elogiou José Gomes.

O técnico destacou a força emocional dos pupilos por terem conseguido dar a volta ao marcador, depois de um golo madrugador da formação de Barcelos, e deixou uma mensagem aos adeptos 'verde rubros', na procura de lhes dar mais alegrias, já que não podem marcar presença nas bancadas do Estádio do Marítimo.

"Mesmo neste cenário diferente, sem adeptos no estádio, sabemos que eles estão a sofrer nos momentos em que estamos a disputar e a celebrar quando vencemos e espero que, até ao final do campeonato, lhes consigamos dar momentos para eles poderem celebrar novamente", afirmou.

A partida do Marítimo que se segue é na próxima segunda-feira, frente ao Portimonense, no Algarve, pelas 21:00, um jogo muito importante nas contas da manutenção, já que as duas equipas estão separadas por oito pontos, embora o conjunto de Portimão ainda tenha que defrontar hoje o Santa Clara, às 19:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.