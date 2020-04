José Gomes já está na Madeira

José Gomes regressou esta segunda-feira de manhã à Madeira, depois de ter estado algum tempo na sua casa em Matosinhos. O técnico do Marítimo chegou ao Aeroporto Cristiano Ronaldo em avião privado.

O Marítimo deverá reiniciar a preparação na próxima semana, se se confirmar o levantamento do estado de emergência no país. O plano de trabalho já está definido há algum tempo pela SAD e equipa técnica.