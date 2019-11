José Gomes: «Marítimo pode ficar definido ainda hoje»

Presente no World Scouting Congress, evento que se realizou na cidade do Porto, José Gomes comentou as notícias que o dão como o próximo treinador do Marítimo. "A situação do Marítimo ainda não está resolvida. Há conversas, pode ficar resolvido ainda hoje, mas não está resolvido. Há a possibilidade de viajar hoje para a Madeira e há interesse da minha parte em regressar, a liga está forte e é sempre bom voltar a Portugal. O Marítimo é um clube com grandes palmarés e seria uma excelente solução", assumiu.Defendendo que há treinadores e jogadores com muita qualidade no futebol português, o técnico assumiu que, atualmente, os treinadores têm pouca margem de manobra no seu trabalho: "Os resultados têm de aparecer de imediato, os clubes não esperam pelos resultados. Isso é uma realidade mundial".Recusando a ideia de que vá revolucionar o futebol português por ter estado fora, o treinador afirmou que vai tentar contribuir para o futebol português com uma equipa a jogar bom futebol [pressupondo, mais uma vez, uma ida para o Marítimo] e que o treinador luso é muito valorizado.