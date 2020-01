José Gomes: «Não considero que Sporting esteja mais frágil»

O treinador do Marítimo não se deixa iludir pelas baixas que limitam as opções de Silas para o jogo de segunda-feira. Segundo José Gomes, o plantel do Sporting tem qualidade e defrontar os leões será sempre difícil em qualquer circunstância.





"Não considero que o Sporting esteja mais frágil. Independentemente do que possam dizer, os clubes grandes nunca perdem a qualidade de trabalho por terem dois ou três jogadores de fora. Têm sempre muitas opções nos escalões imediatamente abaixo e os menos utilizados, se estão num clube grande, é porque têm qualidade para lá estar", vincou o técnico, esperando um Sporting com as caraterísticas do modelo de jogo de Silas. "Tenta controlar o jogo com a bola e espreitando sempre a profundidade, muitas vezes até dada por um médio, que provavelmente será o Bruno Fernandes", disse.José Gomes espera que o Marítimo saiba contrariar os leões, aguarda"um jogo interessante" e tem confiança que é possível prolongar a série de jogos - já são cinco na Liga - sem derrotas. E projeta uma segunda volta melhor. "Espero uma subida da média de pontos por jogo e a melhoria da nossa qualidade de jogo. Temos equipa para fazer mais pontos que estes 20 da primeira volta e há margem de progressão suficiente", finalizou.