José Gomes: «O Benfica teve o controlo do jogo mas as oportunidades foram nossas»

José Gomes comentou a vitória do Marítimo esta segunda-feira frente ao Benfica, por 2-0, com golos de Rodrigo Pinho e Jorge Correa.





Um triunfo essencial para a formação insular que soma agora sete pontos de vantagem sobre o Portimonense, o primeiro clube em lugar de despromoção, e que atira desde já com o Aves para a 2.ª Liga "Resultado importante na posição em que nos encontramos. Hoje abordamos o jogo com um plano realista e pragmático. O Benfica teve oportunidade na 1.ª parte e nós um golo anulado", referiu José Gomes, admitindo que "o Benfica teve o controlo do jogo mas as oportunidades foram nossas. Parabéns aos jogadores pela forma como abordaram o jogo, sempre muito concentrados, bem organizados. Conquistámos com todo o mérito os 3 pontos, apesar do controlo e posse de bola tenha sido do Benfica.""Bruno Lage não perdeu competência mas a nossa vida de treinador é muitas vezes cruel e não tem só a ver com o trabalho", afirmou José Gomes questionado sobre a situação do treinador do Benfica, que com esta derrota complica as contas do título.