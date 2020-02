José Gomes: «Organização defensiva das equipas levou a melhor»

O Marítimo visitou este domingo o Tondela em partida da 20ª ronda do campeonato e regressa à Madeira com um ponto após o nulo no marcador.

Na reação à partida José Gomes, técnico dos insulares, considerou que foi um jogo fraco de parte a parte mas admitiu que em muito se deveu à boa postura das equipas no processo defensivo.





"Um jogo fraco acontece quando, e foi o que aconteceu hoje, a preocupação pela organização defensiva e a forma como os jogadores se organizam nesse processo acabam por ser mais fortes do que aquilo que é o ataque.Foi um jogo em que, claramente, a organização defensiva de ambas as equipas levou a melhor aos ataques e acabou por ser um jogo quase todo jogado longe das áreas, bem disputado, com entrega de ambas as partes, mas com poucas oportunidades de golo", afirmou José Gomes na sala de imprensa do Estádio João Cardoso."Houve momentos, poucos, de bom futebol, mas foi um jogo mais disputado do que bem jogado. Não foi um jogo aberto, não foi um jogo que tivesse permitido espaços para serem explorados. Se é verdade que podíamos ter feito um pouco mais em termos ofensivos, também não era fácil, porque havia muito pouco espaço.Quando isso acontece o jogo é mais pobre e perde o espetáculo de futebol, mas cada um joga da forma que quer e os adversários têm de tentar ultrapassar, foi isso que tentámos fazer e não conseguimos.", concluiu o treinador do Marítimo.