José Gomes: «Podíamos ter explorado melhor algumas oportunidades que criámos»

O Marítimo empatou (1-1) na visita ao terreno do Famalicão, em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS, num momento em que Toni Martínez, já perto do cair do pano, retirou a oportunidade da formação insular voltar aos triunfos para o campeonato.





No final da partida, José Gomes assume que o golo sofrido já perto do final deu sensação de dois pontos perdidos, mas exultou a exibição da sua equipa diante de uma formação com uma "dinâmica ofensiva interessante"."Após o golo a sensação que temos é que nos escaparam dois pontos quando já estávamos a sentir o sabor da vitória. Sabíamos que íamos jogar equipa organizada, não estão onde estão por acaso. É uma equipa com uma dinâmica ofensiva interessante. Os jogadores seguiram o plano de jogo e bateram-se bem", referiu o técnico dos minhotos."Explorámos bem na primeira parte o ataque rápido que deu golo e depois o jogo é repartido, com o Famalicão com mais tempo em controlo. As coisas não estão consolidadas como gostaria ainda. De qualquer forma foi um jogo conseguido pela forma como nos organizámos. Podíamos ter explorado melhor algumas oportunidades que criámos. Os jogadores têm ganho esta dinâmica positiva, é o sexto jogo que a equipa consegue somar pontos e isso é positivo atendendo ao histórico com que agarrámos o Marítimo. Parabéns aos meus jogadores.""Ao intervalo disse aos jogadores que estávamos com um problema na pressão. Havia uma segunda linha do Famalicão a conseguir circular o jogo e sair a jogar. E disse que iria dar 10 15 minutos para mudar o registo. Se não mudassem meteria mais um médio. Foi o que fizemos", concluiu.