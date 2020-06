José Gomes: «Podíamos ter levado pontos do Dragão de uma forma justa»

Apesar de sair do Dragão desapontado pelo desaire sofrido pelo seu Marítimo, José Gomes mostrou-se globalmente satisfeito pela forma como os seus pupilos se apresentaram diante do FC Porto, considerando que teria sido justo se os insulares regressassem a casa com pontos na bagagem.





"Se há fundamentos para falar de ineficácia é porque não convertemos as oportunidades que criámos. Não é habitual um adversário ter tantas oportunidades, mas nós conseguimos criar. A equipa teve um comportamento incansável. Sofremos um golo de lançamento, um lance para o qual estávamos precavidos, mas cometemos um erro de posicionamento. Não era fácil alterar o comportamento dos jogadores e a equipa foi equilibrando. Na segunda parte alterámos a nossa forma de defender, subimos linhas e criámos problemas ao FC Porto. Controlámos muitas vezes o jogo e não podemos esquecer que estamos a falar de uma equipa que está lá em cima. Podíamos ter levado pontos do Dragão de uma forma justa", começou por dizer, em declarações à SportTV."Vamos focar-nos naquilo que queremos fazer. Com esta entrega, sentindo que a equipa está junta e que cria oportunidades, temos de manter esta postura. Este é um excelente jogo para aprendermos com ele.""Penso que será um problema no tendão de Aquiles. Não estará apto para o próximo jogo e não deve jogar mais esta época."