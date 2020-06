José Gomes: «Precisamos de pontos, não de vitórias morais»

O Marítimo só ganhou um dos últimos seis jogos e viu a linha de água aproximar-se perigosamente, já que ficou a somente cinco pontos do Portimonense. Mas a qualidade das exibições da equipa deixa José Gomes confiante que as vitórias estão mais perto.

"Merecemos mais pontos, como disse o próprio treinador do nosso adversário de amanhã (segunda-feira) e as pessoas que sabem analisar um jogo têm essa consciência. Mas isso vale o que vale. Não precisamos de vitórias morais, mas de pontos concretos e reais para subirmos na tabela classificativa. O que temos de fazer é agarrar nas coisas boas que fizemos, nomeadamente a forma como entrámos no jogo com o V. Setúbal e o rigor que mostrámos na nossa organização contra o FC Porto", salientou o técnico do Marítimo, observando: "Os portugueses têm ditados para tudo e há um que se encaixa muito bem aqui: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Da maneira como estamos a trabalhar, o sentimento dos meus jogadores é de confiança no processo. Eles sentem que estão a uma distância muito pequena de termos sucesso", apontou.