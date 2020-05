José Gomes promove mudanças

Charles, Bambock, Correa e Rodrigo Pinho, que foram suplentes no último jogo do Marítimo em Moreira de Cónegos, podem ser aposta de José Gomes no regresso do campeonato. O mesmo deve suceder com o lateral-esquerdo Rúben Ferreira, que nessa partida cumpriu castigo, devido à acumulação de cartões amarelos.

Estas possíveis mudanças terão sido testadas ontem no Estádio do Marítimo, nos Barreiros, num treino realizado à porta fechada e onde o técnico afinou a estratégia para o jogo de quinta-feira com o V. Setúbal.

Fora das cogitações está Edgar Costa, que tem um segundo jogo de suspensão para cumprir, na sequência da expulsão contra o Sp. Braga, além do croata Vukovic, que deve terminar a sua quarentena obrigatória na véspera do jogo. * g.v.