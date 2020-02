José Gomes recupera dois jogadores

Bebeto e Diego Moreno devem recuperar ambos a tempo do jogo da próxima jornada do Marítimo frente ao Sp. Braga, nos Barreiros. O lateral brasileiro e o médio colombiano falharam o jogo com o Belenenses SAD devido a lesão, ambas de natureza muscular, mas a perspetiva é otimista relativamente à receção aos guerreiros do Minho. Segura é apenas a baixa de Vukovic, que continua na Croácia a recuperar de uma cirurgia ao joelho direito. Entretanto, o capitão Edgar Costa cumpriu castigo e reentra nas opções de José Gomes.