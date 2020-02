José Gomes satisfeito com janela de mercado

O treinador do Marítimo ficou satisfeito com os reajustes no plantel que foram feitos na janela de mercado que agora encerrou, que culminou com a cedência do bracarense Xadas aos madeirenses.





"Acho que fizemos um excelente trabalho, a nível de scouting, estrutura e evidentemente da direção do clube, que é quem sela o poder de decisão. Conseguimos reduzir o número de jogadores do plantel, responder às lacunas que tínhamos e aos problemas que foram diagnosticados. O clube está de parabéns, porque fez um bom trabalho", frisou José Gomes.Domingo, o Marítimo recebe o Aves, treinado pelo seu ex-técnico Nuno Manta, e Gomes espera "um jogo mais consistente" da sua equipa. "Temos de colocar em campo o que temos treinado e contamos com o apoio dos adeptos", frisou, confirmando o regresso do japonês Daizen Maeda à convocatória.José Gomes está atento à evolução do adversário, recordando o bom jogo que fez na Luz contra o Benfica e mais recentemente, em casa, com o Portimonense. "O Aves registou significativas melhorias depois da chegada do atual treinador. Tem jogadores muito rápidos no contra-ataque, com muita velocidade, e temos de ser fortes no momento em que perdemos a bola", apontou o técnico, que não considera uma vantagem o facto de Nuno Manta conhecer bem a sua equipa. "Claro que há um conhecimento do caráter dos jogadores, mas não acho que seja uma vantagem com significado para este jogo. Hoje em dia, toda a gente sabe tudo sobre as outras equipas", concluiu.