José Gomes: «Seria um erro pensar num FC Porto debilitado»

"Seria um erro pensar





num FC Porto debilitado"José Gomes elogia dragões mas acha que é possível surpreenderJosé Gomes acredita que o Marítimo pode surpreender quarta-feira o FC Porto, pese embora os madeirenses só terem conseguido um empate no Dragão nos últimos 12 anos."Se houve coisa que tivemos de positivo no último jogo foi a agressividade e o espírito competitivo e são esses predicados que temos de manter para o que resta do campeonato. Segue-se o FC Porto, que é um adversário fortíssimo e das equipas que demonstra maior agressividade competitiva, pelo que temos de ser inteligentes para o ultrapassar. Espero um adversário forte, a pressionar alto e à procura de provocar erros", salientou o técnico dos madeirenses, que não imagina um dragão mais frágil depois da derrota em Famalicão. "Seria um erro tremendo pensar que vamos encontrar um adversário debilitado e já entraríamos em desvantagem", assinalou.A pressão, no seu entender, é igual para os dois lados nesta altura: "Temos a nossa luta e o FC Porto a sua. Esta é uma pressão inerente a quem faz parte do futebol. Estamos permanentemente sob pressão", notou, desvalorizando depois as declarações de Sérgio Conceição sobre a última arbitragem do FC Porto. "Já não é fácil um treinador afinar e preparar tudo aquilo que pode controlar. Respeito o que o Sérgio disse, mas tenho de me preocupar com aquilo que controlo", referiu. Seja como for, José Gomes recordou a decisão da equipa de arbitragem num dos dois golos anulados na derradeira partida com o V. Setúbal. "Acho que ninguém percebe, nem está de acordo, com esta alteração à lei sobre se é mão na área adversária. No lance do nosso golo anulado, podia ter sido penálti a nosso favor, pois, antes de tocar no braço do Diego (Moreno), a bola também toca no braço do jogador do V. Setúbal. E só porque tocou no braço deste tocou no do nosso jogador. E o golo foi anulado por isso", considerou.