José Gomes: «Seria um erro terrível pensar num Benfica fragilizado»

O treinador do Marítimo admite que tem havido falta de concentração nos últimos jogos da sua equipa, mas não crucifica os jogadores e concentra as energias para preparar bem o jogo com o Benfica, mais um importante na caminhada para a ansiada tranquilidade. E espera um adversário forte.





"A mim compete-me tranquilizar os jogadores e dar-lhes confiança para agarrar aquilo que de bom temos feito. O que dá confiança às equipas e ao processo são as vitórias, mas seria um erro terrível se pensássemos que o Benfica, porque vem de um momento menos conseguido, estará fragilizado. O Benfica tem um excelente treinador, a qualidade do trabalho está lá, também há jogadores com muita qualidade no plantel e o que temos de fazer é respeitar essa dimensão e fazermos o nosso jogo, para conseguirmos os 3 pontos", assinalou José Gomes.A pressão é repartida entre as duas equipas. "À medida que as jornadas vão passando, cada jogo vai tendo uma importância acrescida. Mas não é uma final. É verdade que depois da retoma tem havido mais surpresas do que é habitual, mas, se olharmos para o calendário de todas as equipas que ainda podem estar nessa luta pela manutenção, ainda está muita coisa para acontecer. Tem de ser encarado por nós como uma final, como se dependêssemos deste jogo para atingir os nossos objetivos, e o espírito é esse, mas sabemos que não é uma final atendendo àquilo que ainda falta jogar", disse.