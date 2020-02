José Gomes: «Só Marítimo fortíssimo pode vencer Sp. Braga»

O Marítimo só perdeu uma vez em casa (com o Aves) no reinado de José Gomes, mas o técnico considera que há uma margem para melhorar bastante. E pede dois atributos ao seu conjunto para domingo, na difícil receção ao Sp. Braga.





"Temos de ser mais consistentes e ter mais eficácia na finalização. É isso que falta à equipa", assinalou o técnico verde-rubro, que espera um adversário muito forte. "Sem beliscar a qualidade do trabalho do Sá Pinto, o Sp. Braga na era Rúben (Amorim) é realmente fortíssimo. Não foi por acaso que conseguiu vencer os três grandes, pois mostrou consistência no processo e alterou jogadores, o que só prova a qualidade do seu plantel. Esperamos por isso um Sp. Braga ao melhor nível e, para o vencermos, temos de ser fortíssimos, concentrados do princípio ao fim e muito agressivos na hora de finalizar", salientou José Gomes.Em dúvida está Rodrigo Pinho, que esta sexta-feira já voltou ao campo. Só no sábado, dia do último treino, será tomada uma decisão sobre a sua convocatória. Também Bebeto vai ser reavaliado, mas à partida estará em condições.