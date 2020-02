José Gomes tem duas dúvidas para Tondela

O treinador do Marítimo ainda não sabe se pode contar com Rúben Ferreira e Douglas Grolli em Tondela, mas realça que tem soluções no plantel se for preciso substituir estas duas peças. De fora garantidamente estarão o castigado Zainadine e o lesionado Vukovic.

"São casos que preocupam, mas são coisas que acontecem a todas as equipas durante uma época. O Rúben não passou bem a noite e ainda não se sabe se é uma virose, pelo que será um grande ponto de interrogação a sua utilização neste jogo. Vamos esperar até o final do dia. Já o Grolli está com uma fadiga muscular localizada e vamos ver como se sente amanhã. O Vukovic estará definitivamente fora das opções", revelou José Gomes, assinalando todavia: "Não morre ninguém por causa disso. Temos mais jogadores que podem responder positivamente àquilo que precisamos para as mesmas posições".

Pontuar em Tondela, assumiu o técnico, é importante depois da última derrota caseira com o Aves. "Não podemos fugir dessa responsabilidade, de trazer pontos, para nos aproximarmos dos objetivos que queremos e, evidentemente, nos distanciarmos do que não queremos. Vamos entrar em campo para ganhar", garantiu.

O Tondela não tem sido tão forte em casa como fora, mas José Gomes realça as suas qualidades. "Realmente, não tem sido o campeonato que esperariam, na perspetiva deles, nos jogos em casa. Isto deve-se fundamentalmente ao facto de assentarem a sua organização ofensiva num jogo de transições, pois têm jogadores muito rápidos -- também tem alguns jogadores em dúvida, como o Murillo, que é rapidíssimo, embora estejamos à espera que ele jogue. Mas nem sempre têm esse espaço em casa, o que os leva a ter de assumir o jogo e utilizar um método de ataque diferente. Sentem mais dificuldade nesse aspeto. Mas têm bons jogadores e muito velozes", notou.

Xadas é mais-valia

O reforço Bruno Xadas deve estrear-se e o técnico não tem dúvidas que será uma mais-valia. "É um jogador que já esteve nas seleções jovens de Portugal, tem muita qualidade e acho que vai ajudar a equipa a aumentar o tempo de posse de bola. E eu acredito que, conseguindo manter a bola mais tempo em nosso poder no último terço, vamos conseguir criar mais oportunidades para finalizar. É disso que precisamos. Levar o jogo 15 ou 20 metros mais para a frente e dessa forma conseguir criar mais oportunidades de golo. Temos de marcar", frisou José Gomes, embora ressalvando: "Também não podemos pensar que vão ser o Joel, o Moreno e o Xadas a solução de todos os problemas do Marítimo. Os problemas estão a ser resolvidos por todo o grupo e a maioria dele já vem desde o início da época. Só com a união de todos e deixando que os novos elementos possam ajudar, atingiremos os nossos objetivos", concluiu.