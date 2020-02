José Gomes: «Temos de ser mais agressivos na hora de finalizar»

José Gomes não tem dúvidas que, apesar da derrota com o Aves por 1-2, este foi a melhor entrada da sua equipa num jogo.





"Desde que cheguei, foi o jogo que entrámos melhor, com uma boa dinâmica, a envolver em todos os corredores, a tirar a bola da pressão, a criar situações que podiam ter dado golo. Foi provavelmente o jogo em que cometemos menos erros defensivos. Cometemos três erros claros e, dos três, resultaram dois golos", afirmou o técnico maritimista, no final do encontro."A sensação é de que merecíamos mais, pela dinâmica que conseguimos, especialmente na primeira parte, porque, na segunda, o jogo foi mais repartido nos primeiros 12 minutos. Depois, voltámos a falhar algumas oportunidades e de uma, diria não oportunidade, porque o lance estava controladíssimo, surgiu o segundo golo do Aves. Temos de ser mais agressivos na hora de finalizar. Temos que fazer golo, para que estes golos marcados possam servir de almofada para estes eventuais erros.""O espírito da equipa no fim, de alguma revolta, mostrou que há energia para voltarmos a ganhar rapidamente e é nessa energia que vamos agarrar e olhar para a frente. Poderíamos ter em vários momentos decidido melhor e jogado melhor. Eu sei uma coisa: se nós conseguirmos jogar da forma como jogámos na primeira parte, vamos ganhar muitos jogos", finalizou.